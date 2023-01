Il nuovo disegno di legge contro l’aborto di Fratelli d’Italia è sessista e discriminatorio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 gennaio 2023) di Roberta Ravello Spunta undi‘pro-life’ al Senato targato, a firma Roberto Menia, intitolato “Modifica dell’articolo 1 del codice civile in materia di riconoscimento della capacità giuridica ad ogni essere umano”. Obiettivo deldiè “dichiarare che ogni uomo ha la capacità giuridica in quanto uomo, cioè che la soggettività giuridica ha origine dal concepimento, non dalla nascita”. “Si tratta di riconoscere, anche nell’ambito giuridico, che embrione, feto, neonato, bambino, ragazzo, adolescente, giovane, adulto, anziano, vecchio sono diversi nomi con cui si indica una identica realtà, un identico soggetto, lo stesso essere personale, lo stesso uomo”, spiega Menia nella presentazione del ddl, sottolineando come la ...