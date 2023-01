Il nipote di Matteo Messina Denaro che rinnega la mafia | “Non c’è nulla di cui vantarsi”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Sua madre è cugina di primo grado di, suo padre è stato un collaboratore di giustizia fino alla sua morte, nel 2017: Giuseppe Cimarosa,del super latitante arrestato lo scorso 16 gennaio, ha sempreto la, cercando di scrollarsi di dosso quella parentela pesante che porta con sé pregiudizi e stigma. “Io mi chiamo Giuseppe Cimarosa. Ho una mia identità di persona onesta che ho costruito negli anni e con fatica. Non ci rinuncio per colpa di. Non sono un eroe, ho fatto una scelta, ho preferito la libertà e rimanere a casa mia. Però ho pagato un prezzo”, racconta oggi in un’intervista a Repubblica. Di lavoro fa l’istruttore di equitazione e il regista di teatro equestre, il suo punto di riferimento come faro di legalità è ...

