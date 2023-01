Il Guardian e la crisi del calcio cinese | il Covid ha colpito il campionato cinese più di tutti gli altri

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Ilfa il punto su come ilsia stato, a livello economico, dalla pandemia. Sono finite le cifre monstre offerte ai giocatori alle quali eravamo abituati qualche anno fa. La Cina, è stata tra i paesi più colpiti dalla pandemia e le sue rigide restrizioni non hanno aiutato lo sviluppo del. “Forse non c’è un altrodalla pandemia tanto quanto la Chinese Super League. È stata la prima ad affrontare il-19 e, con la Cina che ha mantenuto rigide restrizioni sulla vita quotidiana più a lungo che altrove, l’ultimo a operare in condizioni strettamente controllate”. Nel 2019 militavano in Cina star internazionali come: Ezequiel Lavezzi, Graziano Pellè, Yannick Carrasco, Alex ...

