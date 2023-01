Il governo Meloni diventa un grande sostenitore del mercato unico Ma solo con i soldi europei

Domani

Una riforma, nelle intenzioni del, flessibile e sostenibile per i conti che chiuda con la stagione di quote e deroghe annuali. Abbonati per leggere anche Osservatori FTSE MIB 26.052 +0,...: grazie per l'incoraggiamento Dopo il discorso del presidente della Repubblica,di nuovo a lavoro per i tanti dossier aperti, non entrati nella... Il risiko delle pensioni intriga la ... Perché il governo Meloni ha ragione a limitare ancora di più la libertà di fumare Alle prossime elezioni è tentato da un’alleanza con la destra radicale, a vantaggio della quale ha perso voti.(la Repubblica) Giorgia Meloni convoca un vertice di governo a Palazzo Chigi. E offre a Matteo Salvini una bandierina, da poter sventolare in campagna elettorale: il disegno di legge sull'Autonomia ...