Il governo Meloni cambia i vertici di Economia ed Esteri | via Rivera e Sequi | arrivano Barbieri e Guariglia Ecco chi sono

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Ora è ufficiale. Alessandroè stato sollevato daldall’incarico di direttore generale del Tesoro, che ricopriva dall’agosto 2018. Al Consiglio dei ministri di questa sera il ministero dell’porterà la proposta di nomina al suo posto di RiccardoHermitte. Resta al suo posto invece Biagio Mazzotta, a capo della Ragioneria generale dello Stato, mentre Ilaria Antonini guiderà l’Amministrazione Generale del personale e dei servizi (Ilaria Antonini). Lo ha fatto sapere il dicastero in una nota, con la quale il ministro Giancarlo Giorgetti ha porto i ringraziamenti ai funzionari uscenti «per il lavoro svolto con dedizione e competenza». Chi è il nuovo direttore generale del Tesoro Romano, classe 1958, ex bocconiano, con un Phd alla New York University, ...

