Corriere dello Sport

Durante la sosta per i Mondiali, Diaz è infatti sbarcato a Los Angeles dove lo aspettava Ganga , tatuatore spagnolo e suo caro amico: ilsi è così regalato un nuovograzie a una ...ROMA - Non si è esaurita l'euforia 'mundial' per l' Argentina : tra i 26 giocatori protagonisti in Qatar c'era anche Papu Gome z. L'exdell' Atalanta non ha dimenticato gli incredibili momenti dello scorso 18 dicembre a Doha : sul proprio profilo Instagram infatti il fantasista dell'' Albiceleste ' ha condiviso le immagini ... Il giocatore e il tatuaggio super lusso: costo shock e serve l’anestesia! Dopo la vittoria del Mondiale dell’Argentina sono stati tanti gli omaggi ai giocatori dell’Albiceleste. Tatuaggi, cori, pettinature e tanto altro. Eppure, uno dei più originali è arrivato in queste or ...L'ex giocatore del Barcellona ha lanciato un campionato di calcio a 7 con regole "innovative": Var a chiamata, rigori come nell'hockey, carte "jolly" da pescare che danno diritto a bonus come rigori o ...