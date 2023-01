Il Foglio

Il governo di Giorgiasembra più morbido nelle ultime settimane, ciononostante continua a ... Di recente, l'economista Francescoha lanciato una sua idea per giungere alla ratifica del ...... ha sottolineato che "G iorgiaha detto in sostanza che non vede alternative al voto ... Paradossalmente, è stato proprio il professor Francesco" fino ad ottobre ascoltato consigliere di ... Il Giavazzi di Meloni ora è Pugnalin. Al Mef Turicchi al posto di Rivera La ratifica del MES in Italia accende i fari su uno strumento inadeguato. L'economista Francesco Giavazzi propone una riforma radicale.Tremonti: “Giorgia Meloni ha detto in sostanza che non vede alternative al voto italiano sul Mes e che però intende ridiscuterne la funzione" ...