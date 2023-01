Il divieto all’elettrico in Wyoming

Leggi su butac

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Sono svariati i siti che hanno cavalcato la notizia di cui stiamo per parlare, pochi però l’hanno fatto dando tutte le informazioni nella maniera corretta. Titolava ad esempio Virgilio Motori: Lo Stato che odia le auto elettriche: vietate dal 2035 La prima cosa da dire è che siamo di fronte a una proposta di legge fatta da un folto gruppo di repubblicani guidati dal senatore Jim Anderson, ma la proposta non è stata per ora approvata, per cui titolare come se lo fosse è sbagliato. Inoltre la notizia ha come fonte principale per mezzo mondo Fox Business, che soffia benzina sul fuoco degli odiatori dell’elettrico, lo fanno da tempo, come anche alcuni giornalisti dalle nostre parti. In realtà Anderson ha spiegato che la sua è più una provocazione che altro. Intervistato dal Washington Post lunedi 16 gennaio ha infatti affermato: Non ho alcun problema con i veicoli elettrici. Chiunque ...