Il covo-bunker di Messina Denaro passato al setaccio Si cercano i documenti

(Di giovedì 19 gennaio 2023) AGI - Ora si confida molto - per comprendere a pieno la valenza della scoperta - sui rilievi scientifici affidati al Ris diper scovare tracce biologiche e soprattutto impronte digitali. Si continua anche oggi. Il locale blindato - che gli investigatori definiscono anche 'stanza riservata' - un rifugio sicuro, ma temporaneo, individuato ieri, intorno a mezzogiorno, a Campobello di Mazara, in via Maggiore Toselli, nel centro del paese, finora ha riservato probabilmente meno di quanto ci si aspettasse: gioielli, argenteria, scatole vuote. La palazzina è vicina alla casa di vicolo San Vito dove Matteohagli ultimi sei mesi della sua latitanza. Anche qui continuano le ricerche, così come negli immobili di Andrea Bonafede che ha prestato la sua identità al padrino. Il...

Messina Denaro, scoperto covo segreto: dentro gioielli e pietre preziose. Messina Denaro, individuato il secondo covo del boss mafioso. Messina Denaro, imprenditrice: tutti sapevano, nessuno ha parlato. Dell'abitazione a 2 piani un vero e proprio bunker che il boss, arrestato il 16 gennaio a Palermo dopo 30 anni di latitanza, ha fatto costruire nella stessa zona in cui si trova il primo. Trovato il vero covo di Messina Denaro: «È un bunker», dentro anche gioielli e pietre preziose. Una stanza segreta piena di gioielli, ma anche di scatole vuote: è quanto ritrovato dagli agenti della guardia di finanza e dei carabinieri, insieme al procuratore aggiunto Paolo Guido, nel secondo covo.