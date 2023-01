Il corsetto -troppo stretto- dell’Imperatrice

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 19 gennaio 2023) È sempre molto interessante notare come nel corso della storia l’immagine politica delle famiglie reali andasse a coincidere con una percezione divina delle stesse e come, nelle iconografie popolari, i reali si siano sedimentati come figure quasi mitologiche. Da Maria Antonietta a Virginia Verasis di Castiglione, la storia ha collezionato racconti di donne impossibili, trincerate nei loro ruoli, pedine di una scacchiera giocata da uomini occupati a dimostrare la loro fragile virilità, spezzate nei loro bisogni, nelle loro volontà e, infine, messe alla gogna per aver desiderato di essere qualcuno oltre che qualcosa. Corsage si apre con un coro di voci bianche che festeggia l’Imperatrice Elisabeth di Baviera (Vicky Krieps), davanti a lei si posiziona un intero plotone di uomini tronfi delle loro divise e dei loro finti baffi: non una donna compare sulla scena. Fin dall’inizio Marie ...