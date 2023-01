Il Corriere della Sera | «Andrea Agnelli sta sondando investitori per comprare la Juventus»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 19 gennaio 2023) E se dopo aver detto addio a tutta la galassia di società di famiglia,si riprendesse la Juve? Comprandosela, proprio. E’ una suggestione che ilbutta lì, in chiusura del lunghissimo articolo che oggi dedica alla grande uscita dell’ex presidente bianconero in attesa di giudizio. Scrive il: «A Torino negli ambienti vicini aglisi sussurra che il passo indietro disia arrivato dopo mesi di confronti, anche tesi, con il cugino John e alcuni membrifamiglia. Secondo le voci, il sogno disarebbe stato quello di traslocare in Ferrari, la controllata che macina record di profitti in Borsa, ma poi avrebbe ...