(Di giovedì 19 gennaio 2023)del servizio di streamingdella società, hale sueha spiegato la sua decisione dicendo che «il nostro consiglio di amministrazione ha discusso dei piani per il futuro per molti

Il Post

... vogliono produrre plastiche a base biologica agli stessi costi di quelle realizzate dal petrolio, come la plastica pet " spiega Grant Aarons,delegato dell'azienda ". Se ...... la percentuale scende allo 0,2 per cento ', spiega Simon Moores,delegato della ... Nel nostro paese, Italtvolt , fondata dall exdi Britishvolt Carlstrom, sta progettando una ... Il cofondatore e amministratore delegato di Netflix Reed Hastings ha annunciato le sue dimissioni Roma, 17 gen. (Adnkronos) - Tim entra a far parte dei soci co-fondatori della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità (Fvcms)/Venice Sustainability Foundation. Il Gruppo, attivo in It ...(Teleborsa) - TIM entra a far parte dei soci co-fondatori della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità. Il Gruppo di telecomunicazioni metterà a disposizione della Fondazione le prop ...