Il ‘chash-dog’ Jumbo della Fiamme Gialle scova le banconote nascoste dell’evasore

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti1.792.000 euro in contanti: a tanto ammonta il denaro rinvenuto e sequestrato questa mattina dai Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno, anche grazie al fiuto di, il cash dog delleaddestrato per individuare le, seppur ben. In particolare, le somme sono state “te” nei posti più disparati: infatti, le stesse sono state scoperte in un garage e nelle pertinenze delle abitazioni di due degli indagati, occultate in zaini, buste di plastica e scatole di cartone. Contestualmente, sulla base di un provvedimento d’urgenza emesso da questo Ufficio, è stato sottoposto a sequestro preventivo un complesso aziendale a destinazione turistico-ricettiva (hotel e ristorante) sito a Montoro (AV). Nello specifico, dallo sviluppo ...