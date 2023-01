Il Cantante Mascherato | fuori due giudici | ecco chi li sostituirà

Leggi su biccy

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Nemmeno il tempo di metabolizzare il successo di Ballando con le Stelle, che Milly Carlucci è già al lavoro per la nuova edizione de Il. Lo show di Rai Uno ripartirà il 18 marzo con sei puntate e delle novità. In giuria infatti non rivedremo Arisa (impegnata con Amici di Maria) e nemmeno Caterina Balivo (che sta lavorando su La7 al suo Lingo). A prendere il posto dellade La notte arriverà Iva Zanicchi, indiscussa protagonista di Ballando con le Stelle 2022, mentre la Balivo sarà sostituita da un famosissimo attore. Bubino Blog ha svelato in anteprima che Christian De Sica è stato arruolato come giurato de Il2023: “Cambiamenti nella giuria del. New entry Iva Zanicchi e Christian De Sica, due volti ...