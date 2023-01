Il calendario del Mondiale di Formula 1 per non perdersi neanche una gara

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Nove mesi di pura adrenalina e 23 gare complessive in giro per il mondo, tutti a caccia dello scettro che Max Verstappen tiene stretto nelle mani da due anni. In attesa della presentazione ufficiale delle nuove macchine (la Red Bull campione svelerà la nuova monoposto a New York il 3 febbraio, la Ferrari del neo team principal Vasseur il 14 e la Mercedes il 15), è stato ufficializzato ildella prossima stagione di1, che prenderà il via il prossimo 5 marzo in Bahrain e si concluderà il 26 novembre ad Abu Dhabi, con unain meno rispetto a quelle preventivate. Mancherà, ancora una volta, il GP di Cina, annullato (e non rimpiazzato) anche quest'anno per le complicazioni legate al Covid nel Paese. Il via in Bahrain Proprio come l'anno scorso, le prime tre tappe delnon cambiano, con il via ...