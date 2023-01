Il Bologna sbaglia | Felipe Anderson no | la Lazio vince e vola ai quarti

Fanpage.it

Un passaggio ai quarti senza tanti problemi: la Lazio batte il1 - 0 con gol al 33' di Felipe Anderson, bravo a tramutare in rete uno splendido assist di Pedro dopo un errore della difesa rossoblù. La squadra di Sarri ha poi più volte sfiorato il ...Non riesce a incidere e anziqualche giocata di troppo, anche su qualche apertura sulla ... Ilin avanti è pari a zero. E anche quando ha il pallino del gioco non dà mai la sensazione di ... La Lazio ai quarti di Coppa Italia, Bologna battuto 1-0: Sosa sbaglia ... La Lazio si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia, Bologna battuto 1-0: decide un gol di Felipe Anderson ...Pagelle e tabellino di Lazio-Bologna, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2022/23 ...