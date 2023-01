Ignazio La Russa | “Il Napoli vincerà lo scudetto”

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 gennaio 2023)La, tifoso interista, ospite di ‘L’Aria che tira’ su La7, si è lasciato andare a qualche commento sul Campionato in corso: ‘‘Io sono del…”, dice la conduttrice Myrta Merlino. ”In casa mia c’è chi tifa”, risponde La. “Mia moglie è di origine napoletana. Quindi, se non dovesse vincere l’Inter lo, va bene il. Incrocio le dita per la nostra vittoria ma vince il…”. Un pronostico che la Merlino dubita sia un vero augurio, ma più una gufata. SportFace.