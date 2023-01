I Santi di Venerdì 20 Gennaio 2023

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 19 gennaio 2023) San FABIANO Papa e martire – Memoria Facoltativasec. IIIFabiano, pontefice a Roma per quattordici anni (dal 10del 236 al 20del 250), promosse il consolidamento e lo sviluppo della Chiesa. Divise Roma in sette diaconie per l’assistenza dei poveri. Con lui la figura del vescovo di Roma assunse tale prestigio da destare preoccupazione nell’imperatore Decio, sotto il quale subì il martirio. Fu sepolto nel cimitero di Callisto. (Mess. Rom.)…www.ebeati.it/dettaglio/25750 San SEBASTIANO Martire – Memoria FacoltativaMilano, 263 circa – Roma, 304 circa I dati storici circa la figura di san Sebastiano sono limitati alla menzione nel più antico calendario della Chiesa di Roma, la «Depositio Martyrum», confluita nel «Cronografo» risalente al 354, e a una citazione nel «Commento al Salmo 118» di sant’Ambrogio vescovo ...