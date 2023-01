I poster nel primo covo di Messina Denaro | i due idoli che il boss aveva messo sulla parete – La foto

Leggi su open.online

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Sui muri delin vico San Vito a Campobello di Mazara, Matteodeciso di affiggere anche dueche evidentemente rappresentavano per ildue modelli di ispirazione. Uno di questi era una stampa di Marlon Brando nell’interpretazione del padrino Vito Corleone nelepisodio della saga di Francis Ford Coppola Il Padrino. L’immagine che ildeciso di teneresuaraffigurava il padrino in una scena memorabile del film, quando Vito Corleone vestiva con un elegante papillon e una rosa rossa alla sua destra nel giorno della comunione di sua nipote. Una giornata particolare per ilmafioso della pellicola, in cui venivano più ...