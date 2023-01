I murales fotografici di Richard Avedon celebrati al Met di New York

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Per celebrare il centenario della nascita di, avvenuto nel 1923, il Metropolitan Museum presenterà una selezione dei suoi ritratti. L’artista sarà ricordato nel centenario della nascita con una rassegna dedicata al tema della fotografia di gruppo. L’esposizionesarà visitabile da oggi, 19 gennaio 2023, fino al 1 ottobre 2023. Fotografo di successo il suo più grande primato è stata la reinventazione del ritratto fotografico. Incentrato sul breve periodo tra il 1969 e il 1971, questa mostra esplorerà un momento critico dell’artista, quando dopo una pausa ritrattistica, iniziò a lavorare con una macchina fotografica e un nuovo senso della scala. La mostra sarà organizzata attorno a tre monumentali fotomurali nella collezione The Met che raffigurano i principali artisti, attivisti e ...

