I migliori prodotti Apple in uscita nel 2023 | che non ci aspettavamo così presto

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Dopo un 2022 che ha consolidato i propri punti di forza traiPhone, Mac con processori fatti in casa e l’investimento sui servizi,sta preparando un altro anno scoppiettante in cui potrebbe decidere di debuttare in nuovi segmenti di mercato fin qui non ancora esplorati. Come quello degli occhiali intelligenti, con gliGlass in rampa di lancio, o gli smart display dove Amazon e Google si spartiscono la più grossa fetta di utenti. Se le novità più importanti sono previste tra giugno e settembre, a cavallo tra la WWDC dove si anticiperanno le novità dei sistemi operativi dele il keynote di lancio del nuovo iPhone 15 che promette grossi passi avanti rispetto al passato, la Mela ha già lanciato i primidell’anno, iniziando dall’aggiornamento di Mac Mini e MacBook Pro ...