I Maneskin si sono sposati | promessa mantenuta | il lancio di “Rush!” in abito bianco

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Lo avevano promesso e hanno mantenuto la parola data: isiper ildi, il loro ultimo lavoro discografico, che segna di fatto la trasformazione in band dall’impatto globale. L’uscita è fissata per venerdì 20 gennaio 2023, per un album che segna la storia della musica rock italiana, considerando il successo senza precedenti del gruppo. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan hanno già fatto ascoltare al mondo alcuni singoli estratti, come The Loneliest, Supermodel, Mammamia e Gossip, e hanno deciso di festeggiare alla propria maniera questo traguardo incredibile. Il matrimonio deiI fan deinon attendevano altro e nonstati di certo delusi. Sui social era comparsa una locandina di Spotify, che mostrava ...

I hanno mantenuto la promessa e si sono sposati fra loro quattro, in una location da favola come Palazzo Brancaccio a Colle Oppio di Roma e davanti ad un officiante d'eccezione, l'ex direttore creativo di Gucci Alessandro Michele. Tutti e quattro vestiti interamente di bianco: Thomas e Damiano nel ruolo degli sposi, Vittoria ed Ethan in quello le spose con in mano un bouquet di rose rosse e il velo. Uto Ughi: "I Maneskin sono un insulto alla cultura e all'arte" Si dice che quello che accade a Las Vegas resti a Las Vegas, e sarà così anche per il doppio matrimonio in casa Maneskin. Chiaramente si tratta di una trovata promozionale.