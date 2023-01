I jeans larghi (ma che valorizzano il lato b) di Diletta Leotta sono il must have di questo inverno

(Di giovedì 19 gennaio 2023)condivide il suo look sui social: icomodi per ogni occasione fanno impazzire tutti; boom di likes e commenti per la conduttrice. Conduttrice tv e radiofonica, da anni è uno dei volti di punta di Dazn., però, non è amata soltanto dagli appassionati di calcio, ma è uno dei … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Grazia

La collezione comprende un abito in denim attillato e strappato su. Giacche da completo a spalle larghe sono abbinate a pantaloni attillati che si allargavano in un fondo a campana. ......a non creare dei buchi troppo. Indossando i pantaloni, infatti, questi si allargheranno da soli - soprattutto in un punto particolarmente delicato come il ginocchio. Come strappare i... Jeans Donna 2023: a vita alta, larghi, i nuovi modelli di stagione Diletta Leotta, il suo look colleziona migliaia di like: i jeans larghi che tutte vorranno questo inverno; l'outfit da copiare.A proposito di jeans: i modelli donna più cool del 2023. A zampa, con la vita alta, larghi, skinny, ecco i denim pants da non perdere!