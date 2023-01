I carri armati all’Ucraina dividono Usa e Germania | cosa svela il braccio di ferro

Leggi su it.insideover

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Nei giorni scorsi il Regno Unito, non a sorpresa, ha affermato di voler fornire all’esercito ucraino un piccolo quantitativo ditipo Challenger 2. La decisione è stata presa dal governo di Londra dopo che l’Ucraina ha dimostrato di non essere in grado di riprendere l’iniziativa tattica nel conflitto, in quanto le due offensive InsideOver.