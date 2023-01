I benzinai confermano lo sciopero | fallita la trattativa con Urso | Vogliamo incontrare Meloni

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Dopo l'incontro non risolutivo con il ministro Adolfoi sindacati deiloindetto per il 25 e 26 gennaio, ma per venire incontro alla richiesta della Commissione di garanzia riducono la durata da 60 a 48 ore. I distributori di carburante resteranno dunque chiusi dalle 7 del mattino del 25 alle 19 del 26. "Il ministero ha fatto marcia indietro sulle promesse avanzate alle associazioni nei tavoli precedenti.la", ha spiegato Giuseppe Sperduto, presidente di Faib Confesercenti. Lacon il governo per sciogliere i nodi legati al decreto sulla trasparenza dei prezzi sembra naufragata ma nell'iter parlamentare di conversione in legge potrebbe ancora esserci spazio per alcuni ...

