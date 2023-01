I benzinai confermano lo sciopero del 25 e 26 gennaio | salta l’accordo con il governo | “Trattati come nel Medioevo”

(Di giovedì 19 gennaio 2023)inil 25 e 26: l’incontro di questa mattina tra il ministero delle Imprese e del Made in Italy e le sigle sindacali Faib Confesercenti, Figisc Confcommercio e Fegica non è bastato a scongiurare la due giorni di chiusura dei commercianti di carburante, dopo che una settimana fa la categoria si era detta possibilista su una revoca. “Fino all’ultimo minuto siamo disponibili a trovare una quadra, ma ora non si riesce”, fanno sapere fonti dei gestori, che accusano ildi aver trattato la categoria, “con la questione dei cartelloni dei prezzi,si fosse nel”. Il riferimento è al provvedimento delche impone aidi esporre, oltre al prezzo del carburante offerto, anche quello medio nazionale ...

HDmotori

Caro carburanti, Codacons: 'La riduzione dell'orario di sciopero è solo una presa in giro' Nel frattempo a pronunciarsi oggi sulla riduzione dell'orario dello sciopero deiannunciata dalla ...Lo sciopero deisi farà. Le sigle rappresentative deiFaib, Fegica e Figisc/Anisalo sciopero proclamato per il 25 e 26 gennaio anche dopo il terzo tavolo convocato al Mimit questa mattina con il ministro delle Imprese e del Made in ... Caro carburante, i benzinai confermano lo sciopero (per ora) I benzinai confermano lo sciopero del 25 e 26 gennaio. Dopo l'incontro con il governo le posizioni sono distanti. I sindacati si dicono "profondamente delusi". I sindacati Faib, Fegica e… Leggi ...Nel frattempo i prezzi continuano a salire. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio ...