I benefici dello sport all’aria aperta per bambini e ragazzi

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 19 gennaio 2023) L’attività fisica è una buona abitudine da non perdere mai, soprattutto tra ie iche, durante l’anno, tra lezioni da seguire e compiti da fare, sono sempre più sedentari. In questo la montagna è il luogo ideale per non rinunciare alloe non annoiarsi mai: dallo sci allo snowboard passando per le camminate in mezzo alla natura e il pattinaggio, anche in inverno c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Dolomiti Paganella, insieme al Personal trainer Alex Mottes e alla PsicologaErika Panizza, spiega idell’attivitàe condivide alcuni consigli per avvicinareagliinvernali. Ifisici ...