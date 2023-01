“Ho contato | hai detto ca*** 10 volte” E Cruciani sgrida Porro

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 19 gennaio 2023) https://nicola.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/01/Quote-rosa-.mp4 Nicolae Giuseppescherzano e battibeccano sul palco della Ripartenza 2023 dagli IBM Studios di Milano. I due conduttori, irriverenti e sempre fuori dal coro, si stimano ma non sempre condividono le stesse idee. Entrambi partono da approcci liberali, ma su lunghezze d’onda differenti. Per dire: il vicedirettore del Giornale.it è contrario ad uno Stato che si vendichi di Matteo Messina Denaro, il conduttore de La Zanzara è invece favorevole al pugno duro. Per quasi 40 minuti, i due hanno letto a loro modo i giornali. Ed è proprio all’inizio della “Zuppa” che sino, amichevolmente, a vicenda. “Non iniziare a rompere le balle, a fare casino e a dire parolacce”, dice. “Ma sei il ...