“Ho ammazzato un uomo” | la confessione sulla scheda elettorale Sopralluogo a Villasanta Monza

(Di giovedì 19 gennaio 2023) “Per le forze dell’ordine: houn. È sepolto in cantiere area nord. Date lui sepoltura cristiana, vi prego” erano le parole scritte a matitail 25 settembre delle ultime elezioni politiche. Da allora la Polizia di Stato sta lavorando per individuare la possibile area dove il corpo della presunta vittima sarebbe stato abbandonato. La “” dell’omicidio era stata lasciata su unascrutinata al seggio di, in provincia di. Oggi la Squadra Mobile della Questura diha effettuato unall’interno di un’area dismessa a. Alnell’area ...

