Highlights e gol Manchester City-Tottenham 4-2 | Premier League 2022 23 VIDEO

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Termina 4-2 il match tra, recupero della settima giornata del campionato di/23. La partita, disputata all’Etihad Stadium, è stata sbloccata dal gol di Kulusevski 44?, a cui è seguito l’immediato raddoppio di Emerson Royal al 47?. Nel secondo tempo rimonta del, con le reti di Alvarez al 51?, Haaland al 53? e Mahrez al 63? e al 90?. Vittoria importante dunque per il, che sale a quota 42 punti al secondo posto in classifica. SportFace.

Nell'amichevole tra i due giocatori più forti dell'ultimo ventennio, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, il Psg supera per 5 - 4 la squadra delle star di ...Il video con glie idi Ceuta - Barcellona 0 - 5, match valido per la Copa del Rey 2022/2023. Facile successo per i blaugrana, reduci dalla recente vittoria della Supercoppa spagnola, in grado di ... Milan-Inter 0-3: decidono i gol di Dimarco, Dzeko e Lautaro Juventus – Monza 2-1 highlights e gol: triplice fischio all’Allianz Stadium, vince la Juventus contro un Monza che ci ha provato ma ha sofferto la superiorità tecnica dei bianconeri. Il primo gol arri ...Ceuta - Barcellona highlights e gol, ecco le immagini della sfida di Coppa del Re. I blaugrana trionfano e volano ai quarti ...