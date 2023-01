Highlights e gol Atalanta-Spezia 5-2 | Coppa Italia 2022 2023 VIDEO

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Glie le azioni salienti di5-2, match degli ottavi di finale di. Al Gewiss Stadium la squadra di Gasperini, dopo le 7 reti alla Salernitana, si ferma a 5: doppietta per Lookman, gol di Hateboer, Hojlund e autorete di Ampadu. Loresta a galla fino al 72? quando il giovane danese spacca la partita. Nel prossimo turno c’è l’Inter per i bergamaschi. PAGELLE SportFace.

Sky Sport

Glie le azioni salienti di Atalanta - Spezia 5 - 2, match degli ottavi di finale di Coppa ... dopo le 7 reti alla Salernitana, si ferma a 5: doppietta per Lookman,di Hateboer, Hojlund e ...Lo sforzo degli uomini di Gotti è vanificato daldel poker del solito Hojlund con un mancino ...ATALANTA (3 - 4 - 1 - 2): Musso 6; Djimsiti 6, Scavini 6 (56 Toloi 6), Palomino 6; ... Milan-Inter 0-3: decidono i gol di Dimarco, Dzeko e Lautaro Quarti di finale centrati dai nerazzurri, che battono 5-2 lo Spezia e si regalano l'Inter al prossimo turno di Coppa Italia (31 gennaio a San Siro). Scatenato Lookman in avvio, doppietta con una devia ...Atalanta – Spezia highlights e gol, ecco le immagini della sfida valevole per gli ottavi di Coppa Italia. Dopo la straripante vittoria per 8-2 in campionato contro la Salernitana è arrivato anche l’ot ...