Hellas Verona | spunta un'offerta per Henry

Torino Granata

Calcio 2022 - 2023 Serie A SquadraNuovo prestito per Mert Çetin : il difensore, di proprietà dell', dopo la breve esperienza al Lecce è stato ora ceduto all' Adana Demirspor . Questo il breve ...Davide, attaccante classe 1990, ha vestito numerose maglie importanti, tra cui Sassuolo, Modena, Pro Vercelli,, Virtus Entella, Cittadella, Feralpisalò, ed ha collezionato 341 presenze ... ESCLUSIVA TG – Ancora nessun contatto diretto fra Torino e Hellas Verona per Ilic: il punto A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Ferdinando Coppola, ex portiere e oggi collaboratore del Parma ...Anche Pickel, Ferguson e Djuric non meritano di restare in panchina: i consigli di giornata secondo il team di Fantaredazione ...