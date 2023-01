Hellas Verona-Lecce | la designazione arbitrale

Torino Granata

FC comunica il rientro di Mert Cetin dal prestito al Lecce e il nuovo trasferimento del difensore a Adana Demirspor, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2023....Il Milan è reduce dal pareggio in casa del Lecce mentre i nerazzurri hanno vinto di misura in casa conto l'. Numerose e importanti le assenze per parti a partire da due big che in ... ESCLUSIVA TG – Ancora nessun contatto diretto fra Torino e Hellas Verona per Ilic: il punto La partita Hellas Verona - Lecce di Sabato 21 gennaio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 19a giornata di Serie A, calcio d’inizio alle 15 ...Puoi vedere Monza-Sassuolo, così come tutti i match della Serie A TIM 2022/23, su DAZN in streaming live e on demand. Qui trovi il link per la diretta del match.