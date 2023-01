Ha 19 anni la nuova beauty queen della chioma curly e afro Da tenere d' occhio

(Di giovedì 19 gennaio 2023) L’attrice 19enne Bailey Bass, meglio conosciuta come la Tsireya di Avatar 2, entra di diritto nel panorama delle nuove e giovaniicons da non perdere di vista. Nella sua ultima intervista rivela la sua mission per promuovere l’orgoglio, e i prodotti immancabili nella sua hair routine. Gen Z: iconee brand da conoscere guarda le foto Leggi anche ›trend 2023: le previsioni sulle tendenze del prossimo anno ...

Il Sole 24 ORE

Lavita della campionessa di sci . Deborah Compagnoni ha un nuovo compagno. L'ex campionessa, 52, ha deciso di porre fine all'unione con Benetton ma non del tutto il sodalizio che li ha ...... c'è stato un interessamento forte del West Ham, non del presidente Sullivan ma della... sulla scia di quanto fatto dal Napoli in questi. Non ci sono accordi e ci sono tutte le speranze di ... Harley-Davidson festeggia 120 anni con edizioni speciali e tre nuovi modelli Le concessionarie milanesi e il Centro Porsche Padova si uniscono sotto una nuova ragione sociale, di cui la Casa automobilistica mantiene la proprietà ...L’attrice 19enne Bailey Bass, meglio conosciuta come la Tsireya di Avatar 2, entra di diritto nel panorama delle nuove e giovani beauty icons da non perdere di vista. Nella sua ultima intervista rivel ...