Gunther sfida Lesnar | “È un grande wrestler | se avrò la possibilità di salire sul ring con lui | la sfrutterò”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Brockè uno dei nomi più importanti nel wrestling, e non solo. In molti hanno provato a domare la Bestia, ed in pochi ci sono riusciti, ma il suo nome continua ad attirarenti e scenari inediti ed affascinanti. Stavolta, è toccato al Campione Intercontinentalecandidarsi come prossimo avversario di. Il leader dell’Imperium ha recentemente difeso il titolo contro Braun Strowman nella puntata del 13 gennaio di SmackDown, ma sembra che sconfiggere un mostro non gli sia bastato. Parlando al podcast Tim Battle & Eli on the Battleground,ha parlato delladi lottare contro Brock: “Sì, sicuramente, avere l’opportunità di mettermi alla prova in uno scenario del genere sarebbe fantastico. Quando ho iniziato e ...

WWE: Ecco come è andato il match titolato tra Gunther e Braun Strowman a SmackDown Brock Lesnar è uno dei nomi più importanti nel wrestling, e non solo. In molti hanno provato a domare la Bestia, ed in pochi ci sono riusciti, ma il suo nome continua ad attirare sfidanti e scenari in ...La puntata di stasera di WWE SmackDown è iniziata con un'attesa sfida per l'Intercontinental Championship tra il Generale del Ring Gunther e il Monster Among Men Braun Strowman. Gunther non è riuscito ...