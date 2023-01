Guendalina Tavassi esagera | body dalla scollatura estrema | FOTO incandescente

(Di giovedì 19 gennaio 2023)ha messo in mostra il suo davanzale pubblicando unagrafia in cui indossa unillegale che non copre niente.è una delle showgirl più seguite della nostra televisione. La romana fu lanciata nel mondo dello spettacolo da una delle prime edizioni del ‘Grande Fratello’: dopo l’esperienza nella casa più spiata Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Fanpage.it

... 'Il vino non ve lo diamo' Nelle scorse ore Edoardoha esagerato nei confronti di Oriana ... L'atteggiamento del fratello della nota influencernon è stato gradito dal pubblico da casa,...... i telespettatori si sono indignati per uno scherzo decisamente di cattivo gusto messo in atto da Edoardodavanti a Donnamaria che si è mostrato divertito. Il fratello diha messo ... Guendalina Tavassi dopo il fallimento delle sue relazioni: Sulle ... Edoardo Tavassi ha compiuto un gesto scioccante nei confronti di Oriana Marzoli che ha indignato i telespettatori del Grande Fratello Vip.Atti di bullismo e liti durissime nelle ultime ore: ma cosa è accaduto per incendiare così l'atmosfera nella casa del GFVIP7 C'è di mezzo ancora il ...