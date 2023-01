Guardie giurate | 150 «vedette» a costo zero per la città e sei Comuni

(Di giovedì 19 gennaio 2023) L’iniziativa. Firmato il protocollo tra istituti di vigilanza e prefettura. Segnaleranno anche anomalie non previste dal servizio. Ne beneficeranno Bergamo, Treviglio, Dalmine, Seriate, Romano, Caravaggio e Albino.

... con la presenza di forze dell'ordine e, dove necessario, un eventuale supporto supplettivo o complementare del sistema di- fanno sapere dall'assessorato alla Sanità ligure - Si ...... che prevede la valorizzazione dei compiti di osservazione delleparticolariattraverso l'attivazione di un sistema di collaborazione informativa tra le centrali operative degli ... Sicuritalia: assunzioni per guardie giurate, senza esperienza L'iniziativa. Firmato il protocollo tra istituti di vigilanza e prefettura. Segnaleranno anche anomalie non previste dal servizio. Ne beneficeranno Bergamo, Treviglio, Dalmine, Seriate, Romano, Carava ...