Grilli | vermi | locuste… ma cosa vogliono metterci nel piatto?

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Non solo, ma anche, locuste e insetti nella preparazione di farine alimentari per la panificazione, i biscotti, le pizze e quant’altro. L’allarme (e la preoccupazione) ormai sono straripati come un fiume in piena: a ragion veduta, gli italiani sono sempre più preoccupati dipotranno trovare nelnel prossimo futuro, ora che l’Europa ha dato il via libera alla “cucina con insetti”, in barba a tutte le tradizioni della dieta mediterranea.nel… e poi? Facciamo un piccolo passo indietro. Che nel prossimo futuro potremmo trovare farina dinelè ormai assodato: nei giorni scorsi, la Commissione Europea ha dato il suo beneplacito per l’utilizzo della farina di grillo (una sorta di polvere “sgrassata” ...