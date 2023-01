Grazie Ragazzi | proiezione vip a Parco Leonardo | presente tutto il cast del film con Antonio Albanese

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Torna la coppia cinematografica, formata dal regista Riccardo Milani e l'attore, che insieme hanno già realizzato Mamma o Papà e Come un gatto in tangenziale , dove recitava anche ...

il Resto del Carlino

Stavolta il film si chiama, ed è la storia di Antonio, un attore teatrale fallito che sopravvive doppiando film porno . Un giorno, il suo ex compagno di scena gli offre un'opportunità ...all'ufficio ambiente per il prezioso studio e supporto. Ancora un'altra bella pagina di vita ... Dedichiamo questa giornata alla memoria della nostra Teresa Calvano e a tutti iche sono ... "Grazie ragazzi", Montanini e Milani raccontano il film al Gabbiano Torna la coppia cinematografica, formata dal regista Riccardo Milani e l'attore Antonio Albanese, che insieme hanno già realizzato Mamma o Papà e Come un gatto in ...Sabato, alle ore 17, alla libreria Ubik in via Fillungo, si terrà la presentazione del libro "Noi ragazzi dell'idrolitina. Vivere L'Italia degli ultimi sessant'anni" di Eugenio Baronti. Il libro sarà ...