Grande Fratello Vip | Nadia Rinaldi confessa | Ho rischiato di parteciparvi

Il Fatto Quotidiano

C'è chi non vede l'ora di far parte dei vip della Casa dele chi, invece, preferisce dire 'no, grazie'. Questo è quello che ha detto Nadia Rinaldi quando le è stato chiesto di partecipare al programma condotto da Alfonso Signorini . GFVip, ...... tra gli altri, ilWilliam e il rapporto non proprio idilliaco il padre, l'attuale Re ... ha dichiarato, sottolineando che potrebbe trattarsi del più" scossone per la monarchia in 248 ... Grande Fratello Vip, i concorrenti sotto accusa: “Sono esempi pessimi di vita” Giulia Salemi non sembra volersi più fermare. L'opinionista social del Grande Fratello Vip, ormai è peggio del prezzemolo. E tutti sembrano volerla nei ...Nadia Rinaldi ha confessato che le era stato chiesto di partecipare al Grande Fratello Vip, ma ha preferito non accettare. Vediamo insieme perché.