leggo.it

Don Ciccio era molto amico di 'U cortu ma anche uomo disaggezza e diplomazia. Il giovane ... La professionista ha anche difeso la zia Anna Patrizia e ilFrancesco , arrestati con l'...Stanno ormai diventando virali e facendo il giro del web i video delle reazioni di George Ciupilan rispetto a quanto avviene intorno a lui nella casa delVip. Sempre molto silenzioso, il tiktoker sembra non curarsi molto dei litigi e delle dinamiche messi in campo dagli altri concorrenti. Questo suo mix tra indifferenza e insofferenza ... Grande Fratello Vip, tre concorrenti ripresi dalla regia potrebbero rischiare provvedimenti: ecco cosa è succe Grande Fratello Vip 7, giorno 122: commenti al live. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.La vita per Giulia Salemi non potrebbe andare meglio di così...o forse sì. Paladina dei social, star in studio del Grande Fratello Vip, una carriera di successo e un amore da favola, Giulia Salemi sta ...