Graduatorie GPS | docente che non ha aggiornato nel 2022 potrà inserirsi negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia 2023?

Orizzonte Scuola

Anno scolastico avviato da mesi, nomine dadi istituto in corso, ma mancano insegnanti per alcune classi di concorso. Partono così gli interpelli per la ricerca di personale supplente fuori graduatoria. Ricordiamo che al ...Dall'altra il sindacato chiede di più: il cosiddetto ' doppio canale ', ovvero sì ai concorsi ma reclutamento con assunzioni daprovinciali supplenze) di prima e seconda fascia. E ... Reclutamento, Anief: dalla proroga validità graduatorie concorsi all’assunzione da GPS. Le proposte Fumata nera tra il governo e le organizzazioni sindacali sul tema dei concorsi dopo l’incontro con il ministro Giuseppe Valditara. Da una parte il dicastero ha fatto sapere di essere pronto a sbloccar ...In questo momento c'è il Milleproroghe, da qui a un mese sarà presentato un decreto di revisione del PNRR, e probabilmente ad ...