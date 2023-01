Governo | Cdm alle 18 30 | all' odg anche ddl su procedibilità d' ufficio e arresto in flagranza

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Consiglio dei ministri oggi18.30 a Palazzo Chigi. All'ordine del giorno figurail disegno di legge contenente "norme in materia did'e diobbligatorio in(Giustizia)". All'esame della riunione figurano inoltre il disegno di legge sulle deleghe alin materia di politiche in favore delle persone anziane (Presidenza - Lavoro e politiche sociali - Salute); il decreto del Presidente della Repubblica sul "Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante "Unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici" - Esame preliminare (Cultura); il decreto del presidente del Consiglio dei ministri sul ...

ilGiornale.it

Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti neldi oggi pomeriggio alle ore 18 comunicheranno infatti ... Indicato da Giovanni Tria con ilgialloverde è rimasto in carica con quello giallorosso (...Già nel corso di uno dei prossimipotrebbe arrivare il via libera preliminare al disegno di legge sull'autonomia differenziata. ...registrata grande sintonia all'interno della coalizione di. ... "Approvazione preliminare in un prossimo Cdm". Il governo avanza ... Roma, 19 gen. (Adnkronos) – Consiglio dei ministri oggi alle 18.30 a Palazzo Chigi. All’ordine del giorno figura anche il disegno di legge contenente “norme in materia di procedibilità d’ufficio e di ...Intesa nel governo per il via libera preliminare al disegno di legge ... essere sottoposto al parere della Conferenza delle Regioni e poi tornare in Cdm per l'approvazione definitiva prima di ...