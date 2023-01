(Di giovedì 19 gennaio 2023) Obiettivo, il cammino è pronto a iniziare. Dai primi di febbraio a Doha con il primo Élite 16 della stagione inizia la conta dei punti validi per qualificarsi all'Olimpiade. È pronti a ...

Loro sono Valentina, 2002, che gioca in coppia Marta Menegatti, la giocatrice più esperta d beach volley italiano che di Olimpiadi ne ha disputate tre. Lui è Samuele, classe 1998, ...Ospiti di Paolo Reggianini i due azzurri Samuelee Valentina, entrambi modenesi, cresciuti nella Scuola di Pallavolo Anderlini e in corsa per la qualificazione all'Olimpiade di ... Gottardi e Cottafava, il sogno di Parigi 2024 vale doppio insieme