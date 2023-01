Gollini-Napoli | affare in via di definizione | Sirigu alla Fiorentina

Più che sottovalutare l'avversario, forse ilha sottovalutato la competizione, motivo per il quale sono state inserite tante seconde linee tutte insieme. Lo scambio Sirigu -è in via ...Volendo trovare un piccolo dettaglio ' sbagliato ' nella stagione del, si potrebbe indicare il reparto dei portieri. Lì dove è in dirittura d'arrivo Pierluigi, in prestito dall' ...Nando Orsi, presente negli studi di "Giochiamo D’Anticipo", su Tele Vomero, ha parlato di Napoli-Cremonese e della prossima sfida con la Salernitana, queste le sue dichiarazioni: “Napoli-Cremonese Il ...Più che sottovalutare l’avversario, forse il Napoli ha sottovalutato la competizione, motivo per il quale sono state inserite tante seconde linee tutte insieme. Lo scambio Sirigu-Gollini è in via di ...