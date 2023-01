Golf | Abu Dhabi HSBC Championship | Migliozzi secondo dopo il round di apertura I Molinari 5°

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Sospeso per oscurità ildidell’Abu. Negli Emirati Arabi, primo dei cinque eventi delle Rolex Series del DP World Tour 2023, Guidocon 65 (-7) a un solo colpo dalla vetta occupata da Luke Donald, leader con 64 (-8). “Sono contento, ho giocato davvero bene da tee a green. La strada è ancora lunga ma sono soddisfatto per aver iniziato il torneo con il piede giusto”, la soddisfazione dell’azzurro che ha realizzato un eagle (alla 1, par 4) e cinque birdie. Sul percorso del Yas Link sorridono anche i fratelliche occupano la quinta posizione con 67 (-5). Francesco ha siglato cinque birdie contro i sette di Edoardo, la cui prova è stata macchiata però da due bogey. Il torneo ha un ...

OA Sport

