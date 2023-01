La Gazzetta dello Sport

Nicolò Zaniolo è ufficialmente sul mercato. La Roma ha deciso di potersi anche separare da uno dei suoi gioielli, ma è stata una decisione ...... la superiorità numerica a centrocampo dei genovesi ha costretto i biancocelesti a rincorrere i propri avversari per ampi tratti del match (micidiali glidi Larosa). Ildi Polito a metà ... Gol, strappi e assist: il meglio di Zaniolo in giallorosso Nel match di coppa, l'Atletico Bilbao ha battuto per 1-0 l'Espanyol: a regalare i quarti ad Ernesto Valverde è il gol di Oscar de Marcos ..."Il Bari strappa. Folorunsho l'arma letale", titola il Corriere dello Sport. Non solo Cheddira tra i segreti biancorossi..