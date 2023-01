Gol Felipe Anderson | clamoroso errore del Bologna | 1-0 Lazio – ?

Corriere dello Sport

... lato sinistro del rettangolo dei 16 metri, tiro mancino su suggerimento filtrante di Schouten: non trova la porta 2023 - 01 - 19 18:37:17della Lazio 33'diAnderson. Sosa sbaglia il ...... allenati da Maurizio Sarri, arrivano all'appuntamento dopo la vittoria esterna ottenuta sul campo del Sassuolo di Alessio Dionisi per 2 - 0,di Zaccagni eAnderson. Ma devono fare a meno ... Lazio-Bologna diretta 1-0: Felipe Anderson in gol! La Lazio fa il suo esordio in Coppa Italia. All'Olimpico, negli ottavi di finale, i biancocelesti cercano il pass per i quarti contro il Bologna. Poche emozioni nel primo tempo, ma poco dopo la mezz'o ...Felipe Anderson ha portato in vantaggio la Lazio contro il Bologna: gol del brasiliano a porta vuota su tocco di Pedro Felipe Anderson ha portato in vantaggio la Lazio alla mezzora del primo tempo. Il ...