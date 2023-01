Gnocchi | «Spero che il Napoli vinca lo scudetto | ma la conferenza di Spalletti sarà difficile da sopportare»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Su La Stampa, un’intervista a Gene. Debutta domani sera con il nuovo spettacolo “Movimento del Nulla”, a Fidenza. Nella chiacchierata con Adriana Marmiroli si parla anche di calcio. Aviene chiesto chi, secondo lui, vincerà il campionato. Risponde che si augurail, per il calcio che sta esprimendo in questo momento, il migliore in Italia. Ma sarebbe, aggiunge,lastampa di Luciano, la definisce la “peggio cosa che potrebbe accadere”. Sarebbe molto meglio se, a parlare, dopo la vittoria, fosse il presidente del, Aurelio De Laurentiis. «il: esprime il miglior calcio del momento. Che è un momento obiettivamente poco ...