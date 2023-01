Gli USA vogliono aiutare l’Ucraina a riprendere il controllo della Crimea

EuropaToday

Trump pronto a tornare su Facebook, l'ex presidenteera stato bannato dopo i fatti di Capitol Hill Donal Trump prepara il suo ritorno su Facebook: i ... che ha invitatoelettori a non 'ridurre ...italiani stanno apprezzando il lavoro che il Presidente e il suo governo stanno facendo in questi primi mesi. Avanti così'. Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario di Fratelli d'Italia a ... Così gli Usa vogliono convincere la Turchia a far entrare la Svezia nella Nato Kahl, sottosegretario Difesa Usa, ha detto che non saranno forniti missili a lungo raggio Atacm e carri armati Abrams. Berlino fa sapere che non darà suoi carri Leopard se gli Usa non forniranno gli ...Dopo mesi di discussioni gli Stati Uniti si sarebbero decisi a garantire all'Ucraina una maggiore potenza di fuoco per consentirle la possibilità di riprendere il pieno controllo della… Leggi ...